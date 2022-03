Un ancien attaquant du Slavia Prague à l'essai à Caen

Depuis une saison et demi, Damien Boudjemaa défendait les couleurs du Slavia Prague en République Tchèque. Le voilà sur les pelouses de Venoix cette semaine pour un essai. Les dirigeants malherbistes cherchent à recruter le plus rapidement possible un joueur de plus pour alimenter leur secteur offensif. Les pistes suivies dans les derniers jours du mercato n'ayant pas abouties, ils entendent engager un joueur libre de tout contrat, comme c'est le cas de Damien Boudjemaa, ou un joker. Cet attaquant franco-algérien s'était révélé à Alfortville en CFA, club avec lequel il avait inscrit 11 buts en 26 matchs lors de la saison 2009-2010.