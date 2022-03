Montauban (AFP). Orages: deux morts et des dégâts importants dans le sud-ouest

Les violents orages qui ont frappé lundi soir le Sud-Ouest ont fait deux morts et entraîné d'importants dégâts principalement à Montauban où la rentrée scolaire a dû être reportée à mercredi. Le calme revenait toutefois progressivement dans le Grand Sud-Ouest, selon Météo France qui a annoncé dans son bulletin de 06h00 la levée du suivi encore en vigueur dans huit départements du Centre et du Nord-Est (Haute-Marne, Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, Allier, Puy-de-Dôme et Cantal). Les derniers orages évacuaient en matinée les Ardennes et la Lorraine vers l'Allemagne. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve fait état de deux morts, deux blessés graves et 10 plus légers. L'un des deux morts est une jeune femme de 29 ans, décédée à Montbeton, dans le Tarn-et-Garonne. Comme les deux blessés graves, elle a été victime d'une chute d'arbre sur son véhicule, selon la préfecture du Tarn-et-Garonne. En Charente, un chauffeur routier bulgare de 35 ans sorti de son camion sur un parking à 27 km au sud d'Angoulême, a été foudroyé, selon les pompiers. Il a succombé sur place. La Charente, notamment le centre et le sud, a essuyé de fortes pluies et des orages violents lundi soir provoquant une cinquantaine d?interventions des pompiers. Rien que dans le Lot, les rafales de vents ont atteint jusqu'à 153km/h mais elles ont touché jusqu'à 25 départements durant la nuit, selon M. Cazeneuve. Les intempéries ont entraîné de fortes perturbations à l'aéroport de Toulouse et dans l'ensemble des réseaux routiers et ferroviaires. "Jusqu'à 87.000 foyers ont été privés d'électricité, majoritairement dans le Tarn-et-Garonne", ajoute le ministre faisant état de plus de 1.200 interventions des services de secours dans toute la zone. - Grêle dans le Chablis - "Les dégâts matériels sont très importants : arbres arrachés, toitures détruites, 50 000 foyers privés d?électricité, nombreuses routes coupées et habitations inondées", détaille la préfecture du Tarn-et-Garonne dans un communiqué. Une des députés du département, Valérie Rabault, a évalué les dommages à plus de 10 millions d'euros. Principale conséquence: la rentrée scolaire est reportée à mercredi à Montauban et les transports scolaires sont suspendus dans l'ensemble du département. Les agents de la mairie notamment vérifiaient l'état des bâtiments. Dans les autres communes, les établissements ont ouvert en fonction de leur état. Sept collèges du département sur 17 et trois lycées sur huit étaient fermés à 08H30, a indiqué à l'AFP François-Xavier Pestel, inspecteur d'académie du Tarn-et-Garonne. Le département compte 40.000 élèves environ. Les accès à Montauban par la voie ferrée coupées lundi soir commencent à fonctionner à nouveau, a indiqué la SNCF. Vers 10H00, la circulation entre Montauban et Agen a repris, celle de Toulouse à Montauban aussi sur une voie au lieu de deux, a annoncé un porte-parole de la compagnie, Eric Paulet. Elle devrait reprendre à la mi-journée entre Montauban et Cahors. Selon la SNCF, les orages ont provoqué de "sévères dégâts sur les installations ferroviaires", avec "certaines barrières de passages à niveau () brisées" et "des unités d'alimentation haute tension () mises hors service". Avec les routes également atteintes, la SNCF n'a pu acheminer les voyageurs par bus. Lundi soir après 20H00, 700 voyageurs ont été bloqués à la gare de Toulouse-Matabiau et 200 à Montauban. Ceux qui n'ont pu être déroutés ont été hébergés pour la nuit, a-t-il également indiqué par téléphone.

