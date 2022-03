A Tonneville, les parents campent dans l'école

"Ecole de sardines en boîte" peut-on lire sur un panneau, dans la cour de l'école de Tonneville. Les parents d'élèves se mobilisent pour la troisième année consécutive, dans cette commune aux portes de la Hague, à quelques kilomètres de la Communauté Urbaine de Cherbourg.

Cette fois, ils sont intervenus dès la veille de la rentrée, pour installer un campement dans la cour de l'école. "Nous dormirons sur place jusqu'à obtenir ce que nous demandons" annonce Jérôme, papa d'un élève de CP.

Triple niveaux

Les parents réclament en effet le maintien de la quatrième classe, ouverte au dernier moment l'an passé. "Sans cette classe, nous allons nous retrouver avec une seule classe de maternelle à plus de trente élèves" poursuit Harry, dont la fille entre en petite section. En primaire ce n'est pas beaucoup mieux. Sans l'ouverture, il n'y aurait que deux classes, un CP-CE1 et un triple niveau, CE2-CM1-CM2. "Les instituteurs ne sont pas là pour faire de la garderie, s'indigne Aline, maman d'un CE1, ce n'est pas possible de faire travailler trois niveaux en même temps !"

Blocage de la D901

Avant de laisser les quelques papas courageux dormir sur place, les parents ont eu la visite de Jean-Paul de Roubin, co-secrétaire départemental du syndicat enseignant FSU-Snuipp. Il participera mercredi au comité technique qui statue sur les dernières fermetures ou ouvertures de classes dans la Manche. "Je ne peux pas vous garantir que vous serez entendu, mais si vous n'êtes pas devant l'Inspection Académique pour faire du bruit, vous n'obtiendrez rien" a encouragé le syndicaliste.

Les parents de Tonneville ont d'ores et déjà prévu de bloquer la D901, route de Beaumont-Hague, ce mercredi 2 septembre à partir de 7h.

BONUS AUDIO - Reportage à l'école de Tonneville