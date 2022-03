Paris (AFP). Orages: vigilance orange levée dans les 8 départements

La vigilance orages a été levée mardi pour les huit départements maintenus sous suivi, a annoncé Météo France dans son bulletin de 06 h00. Le suivi de laHaute-Marne, la Côte-d'Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Yonne, l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal a été levé dès mardi matin, l'épisode orageux intense qui s'est mis en place lundi soir sur le Grand Sud-Ouest, s'est calmé. Les derniers orages évacuent actuellement les Ardennes et la Lorraine vers l'Allemagne. Des orages éclatent encore sur les Pyrénées et le Sud-Ouest , mais la situation ne justifie pas ou plus le maintien en vigilance orange sur le pays. Des orages encore actifs circulent encore dans le Sud-Ouest et gagnent le Golfe du Lion. D'autres remontent encore de Méditerranée vers les Alpes. Mais globalement, cette situation ne nécessite plus la mise en vigilance orange. Ailleurs, du Centre à la Bourgogne, la Champagne et la Lorraine, et dans une moindre mesure près de la vallée du Rhône, les pluies pourront être encore notables en cette fin de nuit et en première partie de journée, mais faibliront à la mi-journée.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire