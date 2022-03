New York (AFP). US Open: Paire foudroie Nishikori

Benoît Paire a fait sensation lors de la première journée de l'US Open lundi en battant Kei Nishikori, 4e mondial et finaliste malheureux de l'édition 2014 du tournoi new-yorkais. C'est assez rare pour le souligner: Paire, l'Avignonnais toujours très disert, a eu du mal à trouver ses mots au moment de revenir sur sa victoire en cinq sets 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 (8/6), 6-4 contre l'un des prétendants au titre. "Je ne veux pas m'arrêter là, je veux aller encore plus haut, je ne sais pas comment on peut dire en anglais", a-t-il expliqué en appuyant ses mots d'un geste théâtral. Le 41e mondial, vainqueur en juillet à Bastad (Suède) de son premier titre, revient pourtant de loin. Contre Nishikori, il a dû repousser deux balles de match dans le 4e set. Et depuis son arrivée début août aux Etats-Unis, rien ne fonctionnait même s'il avait accroché le N.1 mondial Novak Djokovic au 2e tour du Masters 1000 de Cincinnati. "Ma dernière semaine d'entraînement était même pourrie, c'était compliqué, je n'avais pas de bonnes sensations sur mes frappes", a-t-il avoué sans détours. Mais depuis sa blessure au genou gauche qui a pourri son année 2014 et brisé son ascension, Paire, l'écorché vif en proie au doute permanent, a changé. - 'Un nouveau Benoît' - "J'ai progressé dans ma tête, j'ai pu m'appuyer sur une très bonne première balle, cela donne confiance. J'ai eu de la réussite, car les deux balles de match (au 4e set, NDLR), je ne les sauve pas, c'est lui qui me les donne, mais j'ai tenu bon dans ma tête", a-t-il souligné. "C'est un nouveau Benoît au niveau des efforts au quotidien, je suis plus calme aussi. C'est un peu une deuxième carrière qui commence, je veux aller en deuxième semaine en Grand Chelem", a-t-il espéré. Au prochain tour, il sera opposé au Turc Marsel Ihlan, 84e mondial: "Il va falloir bonifier cette victoire, c'est peut-être un match plus dur que le premier", a-t-il prévenu. La première journée a souri globalement aux Français. Jo-Wilfried Tsonga n'a pas fait de sentiments face au Finlandais Jarkko Nieminen (6-3, 6-1, 6-1), qui disputait là son dernier match avant de prendre sa retraite. "Ce match ne me rassure pas spécialement. Je suis sur la lancée de ce que je fais ces derniers temps. Je joue bien au tennis", a souligné "JWT" qui sera opposé au prochain tour à l'Espagnol Marc Granollers. Jérémy Chardy, demi-finaliste du Masters 1000 de Montréal, a pris le meilleur sur l'Américain Ryan Shane (USA) 6-2, 6-1, 6-7 (6/8), 6-2. - Champ libre pour Williams - En revanche, Lucas Pouille a mordu la poussière face au Russe Evgeny Donskoy, issu des qualifications 6-2, 6-7 (3/7), 6-2, 6-4. Les Françaises ont également brillé puisque Kristina Mladenovic a disposé de Svetlana Kuznetsova (6-3, 7-5) et affrontera Bojana Jovanovski au prochain tour. Océane Dodin, bénéficiaire d'une invitation, a surpris bon nombre d'observateurs face à Jelena Jankovic, vainqueur de l'US Open en 2004.

