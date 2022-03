Cinéma : un Palace flambant neuf à Equeurdreville

Un Palace tout neuf à Equeurdreville ! Rien à voir avec un hôtel de luxe, il s'agit du cinéma de la commune, l'une quinze salles associatives de Basse-Normandie.

Après trois mois de travaux et plusieurs semaines de fermeture, prochaine séance ce mercredi 2 septembre dans l'unique salle de 295 places.

Un cinéma de 103 ans

Le hall d'entrée a été refait à neuf, il proposera désormais un coin café aux spectateurs. Dans la salle, terminé le vieux rose, place au noir et mauve. Les personnes en fauteuil roulant pourront désormais profiter du film sur une plate-forme, derrière la dernière rangée de sièges. "Nous avons un peu "dépoussièré" ce cinéma centenaire auquel tiennent les Equeurdrevillais et leurs voisins" indique Gérard Rousseau, chargé de la programmation du Palace.

De quoi rafraîchir ce cinéma plus que centenaire, animé par deux salariés et une soixantaine de bénévoles, qui participent au choix de la programmation. Le Palace propose quatorze séances par semaine, soit trois types de films : tous publics, jeune public et art-et-essai. Pour Gérard Rousseau, ces différents styles font la force du cinéma.

"Un cinéma vivant"

"Nous avons aussi des cinés-débats une fois par mois, en collaboration avec des associations, sur des thèmes de société" poursuit Gérard Rousseau. "C'est un cinéma vivant, qui a un rôle social dans la commune".

Coût des travaux : 500.000 euros, financés par les collectivités territoriales et le Centre National du Cinéma (CNC). Avec ce coup de jeune, Le Palace espère attirer 20 à 25.000 spectateurs par an.

Pratique. Programmation et tarifs à retrouver sur le site internet du Palace.