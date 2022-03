Etudes : des formations "last minute" à Rouen

Néo-bacheliers, l'euphorie de la réussite vous a fait oublier votre avenir et votre entrée imminente dans le monde des études universitaires ? Pas de panique ! Certaines écoles et universités sont toujours à la recherche d'étudiants. "Évidemment, nous accueillons toujours des étudiants", souligne Catherine Gaillard du Cesi. Du côté de l'Université de Rouen, la problématique est la même. "Lundi 24 août, nous avions seulement 12 000 étudiants inscrits. Or, nous en attendons entre 24 et 26 000. Le plus gros des inscriptions se fait maintenant", indique Sabine Ménager, vice-présidente en charge des formations.

Nouvelles formations

Le Cesi ouvre cette année une nouvelle formation. "Il s'agit d'un cycle préparatoire technologique pour l'école d'ingénieur, une option innovation technologique." Jusqu'à présent, seulement 12 élèves y sont inscrits, mais une vingtaine est attendue pour la rentrée qui aura lieu le lundi 14 septembre. À l'Université de Rouen, une nouvelle Licence professionnelle bioindustries et biotechnologies, parcours toxicologie et gestion des risques toxiques ouvre ses portes à l'IUT d’Évreux. Une formation qui désengorgera peut-être celles qui ont un fort pouvoir d'attractivité, à l'instar de la Licence de psychologie ou de Staps. "Dans ces formations, nous avons un important pourcentage d'abandon dès le premier semestre", indique Sabine Ménager, qui évoque un "problème d'orientation".

"Nous faisons un important travail d'orientation, d'information et de coordination entre le secondaire et l'universitaire dès la seconde." Un travail qui fonctionne. Bientôt, ils seront 26 000 à (re) prendre le chemin de l'Université de Rouen.

L'Université de Rouen en chiffres.

26 500. Comme le nombre d'étudiants accueillis en 2014/2015.

400. Comme le nombre de formations.

7. Comme le nombre de sites de l'Université de Rouen : Mont-Saint-Aignan, Martainville, Pasteur, Madrillet, Évreux et Elbeuf. Enfin, l'Université dispose d'une antenne faculté de médecine au Havre.

1. Comme une nouvelle Licence professionnelle bioindustries et biotechnologies parcours toxicologie et gestion des risques toxiques à l'IUT d’Évreux.