MTV Video music awards: Taylor Swift au sommet

Sur scène et dans la salle, de nombreuses stars de la musique étaient présentes, comme Kanye West et Kim Kardashian, Nicki Minaj, Taylor Swift ou encore Justin Bieber. La cérémonie était présentée par la jeune chanteuse Miley Cyrus.

Taylor Swift s'est imposée comme étant la grande gagnante de ses "VMA". Elle était nominée dans plusieurs catégories et en a remporté trois. La star de la pop a également chanté sur scène en duo avec la rappeuse Nicki Minaj.



Le Palmarès complet des 32e MTV Video music awards:

Meilleur clip vidéo masculin : Bruno Mars et Mark Ronson pour "Uptown funk".

Meilleur clip hip hop : Nicki Minaj pour "Anaconda".

Meilleur clip vidéo féminin : Taylor Swift pour "Blank space".

Prix Vanguard / Michael Jackson de l'artiste ayant eu un impact important sur la culture musicale : Kanye West.

Clip de l'année : Taylor Swift et Kenrick Lamar pour "Bad Blood".

Meilleur nouvel artiste : Fetty Wap pour "Trap queen".

Meilleur clip vidéo pop : Taylor Swift pour "Blank space".

Meilleur clip vidéo comportant un message social : Big Sean, John Legend et Kanye West pour "One man can change the world".

Chanson de l'été : 5 Seconds of Summer pour "She's Kinda Hot".