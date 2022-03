Le Paris SG a battu Monaco 3-0 et reste leader de la Ligue 1, dimanche à l'issue de la 4e journée. Le triple champion de France en titre, qui l'a emporté grâce à un doublé de l'Uruguayen Edinson Cavani et un but de l'Argentin Ezequiel Lavezzi, compte 3 points d'avance sur Reims et Rennes.

