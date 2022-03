Budapest (AFP). Camion de migrants: un 5ème suspect interpellé par la police hongroise

Un cinquième suspect, un Bulgare, a été interpellé par la police hongroise dans la nuit de samedi à dimanche en relation avec le camion trouvé en Autriche contenant 71 cadavres de migrants, a annoncé dimanche la police. Quatre hommes - trois Bulgares et un Afghan - arrêtés vendredi en Hongrie dans le cadre de l'enquête sur ce camion charnier, ont été présentés samedi devant le tribunal de Kecskemét, ville située à mi-chemin entre Budapest et la frontière serbe. Par ailleurs, deux jours après la découverte de ce camion contenant 71 cadavres, la police autrichienne a annoncé samedi qu'un nouveau drame lié à la crise migratoire semblait avoir été évité de justesse avec l'interception d'un autre poids lourd transportant des migrants. Ce nouveau camion a été intercepté vendredi matin dans l'ouest de l'Autriche avec 26 migrants à bord, dont trois jeunes enfants souffrant de "déshydratation sévère" et dont l'état a été qualifié d'"extrêmement mauvais", d'après un communiqué des forces de l'ordre. "Si le voyage s'était poursuivi la situation aurait probablement pu devenir critique", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police de l'Etat de Haute Autriche. Le camion a été pris en chasse lorsque son chauffeur a refusé de s'arrêter à un contrôle de routine près de la ville de Braunau am Inn, à proximité de la frontière allemande. Le véhicule transportait "26 étrangers en situation illégale" venant de Syrie, du Bangladesh et d'Afghanistan et disant vouloir aller en Allemagne, selon la police.

