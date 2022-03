Vienne (AFP). Autriche: ce que l'on sait du drame des 71 migrants trouvés morts dans un camion

La découverte des corps en décomposition de 71 personnes dans un camion abandonné sur une autoroute autrichienne jeudi, constitue l'un des pires drames dans la crise des migrants qui touche l'Europe. Alors que l'enquête se poursuit, voici ce que l'on savait samedi sur les passagers, les circonstances de leur morts, le véhicule et les quatre personnes arrêtées en Hongrie. Qui sont les victimes? La police autrichienne a trouvé un document de voyage syrien, laissant supposer que les personnes décédées étaient originaires de ce pays ravagé par la guerre. La police examine aussi les cartes SIM de téléphones mobiles trouvés sur les corps. A l'intérieur du véhicule, découvert jeudi abandonné sur une autoroute près de Parndorf, dans le district de Neusiedl am See, à proximité de la frontière avec la Hongrie, se trouvaient 59 hommes, huit femmes et quatre enfants, dont une fillette de un ou deux ans et trois garçons de huit à dix ans. Les enquêteurs cherchent à identifier les victimes par leurs empreintes digitales, leur ADN et leur dentition. Leurs visages seraient difficilement reconnaissables en raison de l'état avancé de décomposition des corps. Selon des témoignages, l'odeur des cadavres était insoutenable. En plus de la recherche d'éléments matériels, la police de l'Etat autrichien du Burgenland a mis un numéro d'urgence (+43 59133 10 3333) à la disposition des personnes pensant qu'un proche puisse se trouver parmi les morts. Des traducteurs ont été mobilisés pour cette ligne ouverte 24/24. Quand et comment sont-ils morts? Les autopsies pratiquées samedi à Vienne doivent déterminer la cause exacte et le moment estimé de leur décès, mais la police a déjà fait savoir qu'ils étaient très certainement morts asphyxiés et probablement un jour et demi ou deux jours avant leur découverte. Les portes du camion étaient verrouillées et également liées avec des câbles. Les 71 victimes étaient entassées dans une surface sans lumière de 15 mètres carrés. La police cherche à savoir si le système de réfrigération du véhicule aurait permis de faire entrer un peu d'air. Si ce n'est pas le cas, le journal autrichien Oesterreich a calculé qu'ils ont peut-être été asphyxiés en 63 minutes, les enfants mourant les premiers car étant plus bas que les adultes. Des dégâts à l'intérieur du véhicule montrent comment les migrants ont peut-être pu tenter de sortir, mais la police estime que ces traces peuvent aussi être antérieures à la tragédie. D'où vient le camion, qui sont les suspects? Le camion appartenait à une firme de volaille slovaque, mais porte une plaque hongroise et est enregistré au nom de l'un des quatre hommes arrêtés par la police hongroise. Il s'agit de trois Bulgares -- le propriétaire du camion et deux chauffeurs -- et un Afghan. Les policiers en Hongrie et en Autriche pensent que ces suspects --deux sont âgés d'une trentaine d'années les deux autres quinquagénaires-- sont de "petites mains" de l'un des nombreux gangs de trafiquants d'êtres humains qui se font payer par les dizaines de milliers de migrants qui tentent d'entrer en Europe. Selon les enquêteurs hongrois, le camion frigorifique de 7,5 tonnes avait embarqué les migrants près de la ville hongroise de Kecskemét, à une centaine de kilomètres au nord de la frontière avec la Serbie traversée par des milliers de migrants ces derniers mois. Que va-t-il se passer maintenant? Une fois les autopsies terminées, les victimes seront inhumées près de l'endroit où elles ont été trouvées sur l'autoroute A4 dans l'est de l'Autriche, une des principales voies routières entre la Hongrie, l'Autriche et au delà. Les quatre suspects ont été présentés à un tribunal de Kecskemét samedi. La justice hongroise les a placés en "détention préliminaire", renouvelable si nécessaire, jusqu'au 29 septembre.

