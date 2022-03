Lyon (AFP). Plus de 500 kilomètres de bouchons à la veille du dernier weekend des vacances

Le trafic était dense vendredi soir sur les routes avant le dernier weekend des vacances, avec plus de 500 kilomètres de bouchons, notamment dans la région lyonnaise où une collision entre un bus et un camion a entraîné la coupure de l'A46 dans le sens Sud-Nord. Si le trafic était important sur les axes du réseau francilien avec jusqu'à 220 kilomètres de retenues cumulées vers 18h30, les difficultés les plus nombreuses se rencontraient en Rhône-Alpes et en Auvergne où la journée était classée rouge dans le sens des retours. En fin de journée, les conditions de circulation ont été rendues plus difficiles en aval de l'agglomération lyonnaise en raison d'un accident entre un bus transportant des enfants et un poids lourd sur l'A46 sud au niveau de Marennes (Rhône). Le bus transportant 46 enfants et six adultes et circulant dans le sens Marseille-Paris a été percuté pour une raison indéterminée par le camion qui a fini sa route dans le terre-plein central, selon la préfecture et les pompiers du Rhône. Deux passagers du bus, un enfant et un adulte, ont été légèrement blessés. Le chauffeur du camion a dû lui être désincarcéré mais son pronostic vital n'est pas engagé, selon la préfecture du Rhône. Selon Bison Futé, cet accident a provoqué la coupure de l'A46 sud en direction de Paris, entre le n?ud de Ternay et Lyon. Celle-ci a été réouverte vers 19h30 après l'évacuation des véhicules accidentés. Samedi, la journée est classée rouge au niveau national dans le sens des retours, verte dans le sens des départs hormis en Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen où Bison Futé voit "orange".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire