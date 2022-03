La rentrée 2015 à l'académie de Rouen en quelques chiffres

Mardi 1er septembre, les élèves reprendront le chemin de l'école. Cette année, pas moins de 241 000 élèves sont attendus dans les salles de classe de Seine-Maritime, soit plus de 600 supplémentaires par rapport à la rentrée précédente. "On a une stabilisation de la croissance démographique, on arrive à un certain palier. Cependant, cette année le nombre d'élèves qui entrent au lycée augmente. Cette augmentation correspond à la génération du baby-boom de l'an 2000 qui quitte le collège.", explique Claudine Schmidt-Laine, recteur de l'académie de Rouen.

Cette année, l'académie de Rouen a recruté 96 nouvelles personnes en équivalent temps plein. 17 postes d'accompagnant de vie de l'élève ont été également créés. Ces postes s'ajoutent aux plus de 22 000 emplois en équivalents temps plein dans l'académie de Rouen.

Pas de fusion d'académies

En ce qui concerne la politique de l'académie de Rouen pour le rentrée 2015, elle s'inscrit dans la continuité de l'année précédente. "Nous n'allons pas impulser de nouvelles mesures, on poursuit le déploiement de la loi de refondation", indique le recteur. Le loi du 8 juillet 2013, de son vrai nom, a pour objectif de réduire les inégalités et favoriser la réussite de tous. Elle engage à faire de la jeunesse et de l'éducation la "priorité de la Nation".

A été mentionné le futur des académies, à l'approche des fusions des régions normandes. Les limites géographiques vont se maintenir, les académies ne vont donc pas fusionner. Cependant, dès le 1er janvier prochain, les académies de Caen et Rouen s'organiseront en coopération renforcée. La fusion prendra quelques années...