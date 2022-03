Handicapé, l'élu caennais va rallier Pékin à Caen en vélo

L’aventurier installé en Normandie pour rejoindre son infirmière, conseiller municipal de Caen élu en 2014, se prépare depuis des mois à son prochain exploit : rallier Pékin à la capitale bas-normande en huit semaines, en handibike : compagnon de toutes les aventures, fabriqué sur-mesure pour s’adapter au handicap, à l’occasion d’un projet scout !

Nicolas Hulot, parrain du périple

Parce qu’il veut attirer l’attention sur le respect de l’environnement, c’est Nicolas Hulot qu’Antoine Aoun a choisi comme parrain officiel de son périple. Mais ses supporters seront nombreux à le suivre en direct puisqu’il a souhaité également associer des jeunes, de l’école primaire au lycée, à ce projet fondé avant tout sur l’humanisme, la solidarité et le dépassement de soi. Des thématiques qu’il met en exergue au quotidien lors de ses diverses activités professionnelles. Car Antoine a plus d’un tour dans son sac : conférencier, formateur, coach, créateur d’entreprise, expert en communication, et donc… conseiller municipal caennais ! C’est la combativité, la passion de la vie, envers et contre tout qu’Antoine Aoun souhaite crier au monde. Le top départ est imminent : notre héros quittera Pékin le 4 septembre prochain et donne rendez-vous aux Normands sur la ligne d’arrivée le 31 octobre au Mémorial de Caen !