Rouen : il menace les passants avec un couteau

Jeudi 27 août vers 20h, le groupe de sécurité de proximité est en patrouille à Rouen lorsqu'il est requis par un passant pour se rendre place de la Verrerie pour un homme qui menacerait les passants avec un couteau, au niveau de l'arrêt de métro Saint-Sever.

Les policiers se rendent sur les lieux. A la vue de ces derniers, l'individu prend la fuite à pied. Il est rapidement rattrapé par les forces de l'ordre. Il avait jeté son couteau dans une poubelle à proximité. Né en 1982 et demeurant à Rouen, le mis en cause a été ramené à l'hôtel de police, placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue. Il avait 2g d'alcool dans le sang et faisait l'objet d'une fiche de recherche pour interdiction de séjourner sur le territoire français.