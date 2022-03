Vienne (AFP). Migrants: plus de 70 corps extraits d'un camion sur une autoroute d'Autriche

Plus de 70 corps de migrants ont été extraits du camion découvert abandonné jeudi sur la bande d'urgence d'une autoroute de l'est de l'Autriche, près de la Hongrie et de la Slovaquie, a annoncé vendredi un porte-parole du ministère autrichien de l'Intérieur. Une estimation initiale de 20 à 50 corps avait été annoncée jeudi après la macabre découverte en matinée. Le comptage, communiqué à l'AFP par le porte-parole Alexander Marakovits, a été rendu très difficile par l'état de décomposition avancée des corps. Aucune information n'a été donnée sur les identités, âges, pays d'origine des personnes qui se trouvaient dans le camion, dans l'attente d'une conférence de presse de la police de l'Etat oriental de Burgenland -- où a été découvert le camion -- prévue à 11H00 locales (09H00 GMT). Le véhicule de 7,5 tonnes était immatriculé en Hongrie et portait le logo d'une entreprise de volaille slovaque. Son chauffeur a disparu dans la nature. Les polices autrichienne et hongroise ont lancé une enquête conjointe. Ce nouveau drame a été annoncé alors que la chancelière Angela Merkel participait à Vienne à un sommet avec les dirigeants des Balkans de l'Ouest, qui ont réclamé un "plan d'action" de l'UE pour contenir les migrants. "Nous sommes tous bouleversés par ces terribles nouvelles, a dit Mme Merkel. C'est un avertissement pour que l'on se mette au travail, pour résoudre ce problème et faire preuve de solidarité".

