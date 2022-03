San Francisco (AFP). Facebook passe la barre du milliard d'utilisateurs en un seul jour

Le réseau social Facebook a annoncé jeudi avoir atteint pour la première fois en début de semaine le seuil d'un milliard d'utilisateurs sur la même journée. "Nous venons de franchir une importante étape. Pour la première fois, un milliard de personnes ont utilisé Facebook en une seule journée", écrit le PDG-fondateur, Mark Zuckerberg, dans un message publié sur son propre profil sur le réseau. "Lundi, une personne sur sept sur la Terre a utilisé Facebook pour entrer en contact avec ses amis et sa famille", souligne-t-il. Le premier réseau social mondial revendiquait 1,49 milliard de membres actifs au dernier pointage fin juin, mais ce chiffre correspond à des utilisateurs se connectant au moins une fois par mois. Parmi eux, seulement 968 millions (soit 65%) étaient répertoriés comme des utilisateurs quotidiens. "Quand nous parlons de nos données financières, nous utilisons des moyennes, mais ceci est différent. C'est la première fois que nous atteignons cette étape, et c'est juste le début de la connexion du monde entier", commente encore Mark Zuckerberg. Vu la taille qu'il a déjà atteint, le rythme d'augmentation du nombre d'utilisateurs de Facebook ralentit, mais son chiffre d'affaires a encore grimpé de 39% à un peu plus de 4 milliards de dollars sur les trois mois achevés fin juin, soutenu par les recettes publicitaires notamment mobiles qui ont constitué le moteur de la croissance du groupe ces dernières années. Le réseau social met aussi de plus en plus l'accent sur la vidéo, où il apparaît de manière croissante comme un rival pour YouTube, la filiale de vidéos en ligne du géant internet Google. Mark Zuckerberg avait ainsi fait état en avril de plus de 4 milliards de vidéos visionnées par jour sur Facebook. Le réseau avait aussi lancé il y a quelques mois un outil permettant d'héberger directement des vidéos sur ses pages, quand auparavant il n'était possible que de publier un lien renvoyant vers un site de vidéo tiers. L'essor de la vidéo sur le réseau oblige toutefois Facebook, comme YouTube avant lui, à prendre des mesures contre les contenus piratés. En plus d'un système existant baptisé "Audible Magic", qui identifie les vidéos piratées à partir de leur "empreinte audio", Facebook a ainsi annoncé jeudi un nouvel outil visant notamment les vidéos piratées qui deviennent "virales" sur le réseau parce qu'elles sont reprises par de nombreuses personnes. Cet outil "permet aux créateurs d'identifier les copies de leurs vidéos sur Facebook à travers les pages, les profils, les groupes, et les zones géographiques" et sera capable "d'évaluer des millions de vidéos avec vitesse et exactitude". Une fois ces copies repérées, leurs propriétaires pourront demander leur retrait. Le réseau dit vouloir commencer à tester cet outil "bientôt" avec "un petit groupe de partenaires" dont des groupes de médias.

