Tokyo (AFP). La Bourse de Tokyo en forte hausse

La Bourse de Tokyo s'inscrivait en nouvelle forte hausse vendredi, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes gagnant près de 3% à la mi-journée. Les investisseurs imitent ceux de Wall Street qui ont privilégié jeudi l'optimisme après un bon chiffre sur la croissance économique américaine et la reprise des Bourses chinoises et européennes. La poursuite du regain du dollar face au yen est aussi de nature à encourager les achats, soutenus depuis mercredi par les mesures de relance annoncées par les autorités de Pékin. A la pause du déjeuner, le Nikkei des 225 titres phares, qui avait perdu 13% au cours de six séances jusqu'à mardi, montait de 2,77% à 19.088,10 points. Il s'est même élevé brièvement à 19.103,32 points (+2,85%). Il avait déjà repris 1% jeudi après 3% mercredi. L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau augmentait pour sa part vendredi de 3,13% à la mi-séance, à 1.547,40 points. A 11h30 à Tokyo (02H30 GMT), le dollar oscillait autour de 121 yens, un yen de plus qu'en fin de séance jeudi. L'euro remontait aussi, autour de 136,35 yens. Etaient notamment en nette augmentation en milieu de journée les actions de groupes exportateurs comme l'électronicien Sony (+2,13%), les constructeurs d'automobiles Toyota (+4,70%) et Nissan (+4,84%), ainsi que les acteurs des secteurs de l'énergie et de la sidérurgie (JX Holding +7,13%, Nippon Steel & Sumitomo Metal +7,63%) ou encore les banques (Mizuho +4,30%, Mitsubishi UFJ +4,46%). Bien que démenties, des rumeurs de presse sur des discussions de cession d'activité d'écrans à cristaux liquides (LCD) de Sharp à son compatriote et rival Japan Display semblaient bien accueillies par les donneurs d'ordres. A la mi-journée, le titre Sharp s'élevait de 5,95% à 178 yens et Japan Display bondissait de 11,56% à 415 yens.

