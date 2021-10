Au Rendez-Vous, le chef est Balte

Un cuisinier balte s'occupe de mijoter des plats mélangeant des saveurs de l'Est aux recettes classiques d'une brasserie française.



Une savoureuse bortch

Ici, le client se laisse séduire par les volumes, la salle offrant de belles proportions. Volume aussi dans les assiettes, avec des portions bien fournies. Le menu à 13,50 euros (entrée, plat et dessert ; 11,90 euros avec l'entrée ou le dessert en moins) apparaît dès lors comme une aubaine, d'autant que la fraîcheur des aliments est au rendez-vous.

J'ai vite apprécié en entrée la bortch, cette savoureuse soupe de légumes. Les croustillantes aiguillettes de dinde caramélisées au sésame étaient une option tout aussi attractive.

Pour la suite, j'ai opté avec raison pour un colin d'Alaska mariné au curry. Le faux filet, la brochette de dinde, une salade ou l'estouffade de porc complétaient la carte. Cet inventaire ne serait pas complet sans souligner la présentation délicate des plats.

En dessert, les assiettes se font plus petites, mais c'est pour mieux apprécier les préparations de la maison, à l'image du tiramisu dont les ingrédients s'éloignent un peu de la recette classique, pour un résultat inattendu...

Pratique : 24, rue Jean Romain. Tél. 02 31 57 50 93.







