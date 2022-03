Sandrine Hurel, députée de Seine-Maritime : « Le statu quo sur la vaccination va changer »

Au milieu de la polémique, Sandrine Hurel s'est exprimée sur les raisons de son départ de l'assemblée. Elle a été chargée le 27 février dernier par le Premier Ministre sous tutelle de la ministre de la santé, de mener une étude complète sur la vaccination en France. Forte de son expérience sur le sujet, elle estime être la plus à même de répondre à la requête de l'exécutif, au vu de son expérience locale. « De 2004 à 2007, une hyper-endémie de méningite B s'est propagée en Seine-Maritime. Entre 30 et 40 cas étaient répertoriés chaque année dont sept à dix décès ». Prenant conscience de la gravité de la situation, les autorités dont Sandrine Hurel ont pris des mesures sans précédents: « On a dû à l'époque se rapprocher des autorités norvégiennes pour s'approvisionner en MenBvac, le vaccin contre la méningite B ». Une campagne de vaccination et d'informations a été lancée, d'abord dans quelques cantons de Dieppe, puis s'est élargie à d'autres villes. Depuis, seuls un ou deux cas ont été répétoriés ces deux dernières années, un chiffre qui correspond à la moyenne nationale.

Les Français qui doutent face aux vaccins

L'objectif de cette mission est de construire différents scénarii de politiques vaccinales et de voir quelles en seraient les implications. « Nous sommes le seul pays européen à rendre obligatoire la vaccination pour trois d'entre elles, les autres étant recommandées. En Grande-Bretagne aucun vaccin n'est obligatoire et pourtant le taux de vaccination est supérieur qu'en France », explique Sandrine Hurel. Face à la réapparition de maladie que l'on pensait éradiquée, comme la rougeole dans l'est du pays, et le doute des Français vis-à-vis des vaccins, une réforme de la politique vaccinale est nécessaire: « Ce qui est sûr, c'est que le statu quo va changer ». Le rapport sera rendu à la ministre Marisol Touraine durant l'automne, et avec lui ses conclusions. Une période qui coïncidera avec un grand débat public sur la vaccination. Un débat que Sandrine Hurel organisera.