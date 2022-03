Kiev (AFP). Accord entre Kiev et ses créanciers sur la restructuration de la dette

L'Ukraine a annoncé jeudi avoir trouvé avec ses créanciers au terme de cinq mois d'intenses négociations un accord "historique" sur la restructuration de la dette du pays, ravagé par la guerre et la crise économique. L'accord, qui écarte la menace d'un défaut de paiement selon le gouvernement ukrainien, prévoit l'effacement de 20% de la dette, soit environ 3,6 milliards de dollars, ainsi qu'une légère hausse du taux d'intérêt, 7,75% contre une moyenne de 7,2% actuellement. Il permet également un allongement de quatre ans de la période de remboursement, ont annoncé le Premier ministre ukrainien Arseni Iatseniouk et sa ministre des Finances Natalie Jaresko lors du Conseil des ministre jeudi. "C'est un succès historique pour l'Ukraine et pour les marchés émergents en général", a déclaré dans une interview à l'AFP Mme Jaresko, une Américaine naturalisée Ukrainienne, peu avant l'annonce officielle de l'accord. Elle avait mené pendant cinq mois des négociations difficiles avec le fonds Franklin Templeton et trois autres institutions financières américaines, qui détiennent près de la moitié, soit 8,9 milliards de dollars, de la dette publique ukrainienne. La semaine dernière, ces créanciers avaient rejeté la proposition de Kiev d'un effacement de 40% de sa dette. Ils ne proposaient en échange qu'un allègement de 5% à 10% soumis à de strictes conditions. "Le défaut de paiement tant attendu par nos ennemis n'a pas eu lieu", a lancé le Premier ministre Arseni Iatseniouk en ouvrant le Conseil des ministres au cours duquel l'accord a été annoncé. Il a souligné que les conditions d'effacement obtenues par la ministre ukrainienne des Finances étaient sans précédent. "Aucun pays qui ne s'est pas déclaré en défaut de paiement n'a obtenu de telles conditions", s'est félicité M. Iatseniouk en précisant que le niveau moyen d'effacement pour ces pays était de "10%". Le chef du gouvernement a par ailleurs prévenu que l'accord trouvé avec les créanciers occidentaux mettait l'Ukraine en position de force face à la Russie. "L'Ukraine déclare officiellement que la Russie n'obtiendra jamais de meilleures conditions que les autres créanciers", a-t-il lancé. Un allègement du fardeau de la dette, négocié par le gouvernement ukrainien depuis mars, permet à l'Ukraine, ravagée par une grave crise économique et par un conflit armé meurtrier avec les rebelles prorusses, d'éviter un défaut de paiement et de respecter les conditions posées par le Fonds monétaire international pour la poursuite de son aide financière à Kiev. Cet accord permet à Kiev d'économiser 11,1 milliards de dollars sur quatre ans. Cet effort est demandé dans le cadre du plan d'aide de 40 milliards de dollars apporté à l'Ukraine par ses alliés occidentaux et par le FMI. "Je suis extrêmement heureuse" du compromis, a souligné Mme Jaresko à l'AFP. "Ce qui importait pour l'Ukraine ce n'était pas le chiffre magique (de 40%) mais sa combinaison" avec l'allongement du remboursement et le taux d'intérêt permettant de respecter les exigences du FMI. "Tu es une ministre héros!" a lancé à Mme Jaresko le ministre de l'Intérieur Arsen Avakov.

