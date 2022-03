Près du Havre, les employés d'un Subway complices d'un faux braquage

Le 9 août, à 22h, la police du Havre est requise au Subway de Gonfreville-l'-Orcher pour un vol à main armée. Là, deux employés - l'un est apprenti, l'autre stagiaire - donnent le signalement d'un homme venu les braquer en pointant une arme sur eux et en emportant le coffre contenant plusieurs milliers d'euros.

Des victimes suspectes

Mais les faits étranges s'accumulent : d'une part, les deux employés ne déposent pas plainte, au contraire du gérant absent au moment des faits ; d'autre part, le signalement donné par les deux supposées victimes ne correspond pas à ce que les policiers voient sur la vidéosurveillance.

Les enquêteurs se concentrent finalement sur un homme de 19 ans habitant Paris, et dont la description ne correspond effectivement pas à celle donnée par les deux employés. Grâce à la géolocalisation de son téléphone portable, il est interpellé lundi 24 août au domicile d'une amie, âgée de 19 ans, à Gonfreville-l'Orcher. A l'intérieur, la doudoune observée sur le suspect lors du braquage est retrouvé. La femme reconnaît avoir prêté sa doudoune pour le pseudo-braquage.

Un braquage pour s'acheter des vêtements

L'un des employés, âgé de 16 ans et habitant au Havre, reconnaît avoir proposé de faire le coup en l'absence du gérant pour obtenir ensuite une commission sur les milliers d'euros volés et ainsi s'acheter des vêtements. Le second employé, s'il reconnaît avoir menti pour couvrir son collègue, est mis hors de cause. Quant à l'arme utilisée, il s'agissait d'un porte-clé.

Le braqueur passera devant la justice avec son amie le 13 octobre prochain pour vol aggravé. Le jeune employé comparaîtra quant à lui devant le tribunal pour enfants.