Washington (AFP). Etats-Unis: deux journalistes abattus en direct

Un homme a froidement abattu mercredi en direct deux journalistes d'une chaîne de télévision locale américaine et a filmé lui-même la scène dont il a publié les vidéos sur les réseaux sociaux. Le tueur, qui avait travaillé auparavant pour cette chaîne, a par la suite été pris en chasse et arrêté par la police. Il a semble-t-il tenté de se suicider et est grièvement blessé. Ce drame, qui relance l'éternel débat sur l'accès aux armes à feu aux Etats-Unis, a été évoqué par la Maison Blanche, qui a une nouvelle fois appelé le Congrès à légiférer pour mieux encadrer leur vente et leur utilisation. Déplorant une "fusillade tragique", Josh Earnest, porte-parole de Barack Obama, a souligné que le Congrès pouvait prendre des mesures "de bon sens" pour limiter ce genre de drames, "trop fréquents" aux Etats-Unis. La reporter Alison Parker, 24 ans, et le caméraman Adam Ward, 27 ans, de la chaîne WDBJ7, ont été abattus alors qu'ils interviewaient une femme sur le balcon d'un immeuble, au bord d'un lac non loin de Roanoke en Virginie (est), à environ 385 kilomètres de la capitale Washington. On voit la journaliste crier lorsque des tirs sont entendus puis la caméra tombe au sol pendant que les coups de feu retentissent encore. La caméra continue de filmer les jambes du tireur. Un arrêt sur image montre le suspect vêtu de couleur sombre, pointant l'arme vers le sol en direction de la caméra. On ne voit pas de sang. Sur le plateau, la présentatrice de l'émission en direct réagit avec stupeur. "Je ne suis pas sûre de ce qui est arrivé là, nous vous informerons dès que nous saurons d'où ces sons venaient", dit-elle. - Un employé mécontent - Un peu plus tard, poursuivi sur une autoroute, le tireur pris en chasse a eu un accident. Les policiers se sont approchés de sa voiture et l'ont trouvé blessé par balle. Il a été transporté à l'hôpital et "son pronostic vital est engagé", a précisé sur Facebook la police de l'Etat. Identifié comme étant Vester Lee Flanagan, 41 ans, qui travaillait aussi sous le nom de Bryce Williams, le meurtrier a non seulement commis son meurtre en direct, mais a aussi filmé lui-même la scène dont il a diffusé des vidéos sur ses comptes Twitter et Facebook. Sur son compte Twitter @bryce_williams7, le tueur a accusé Alison Parker d'avoir "tenu des propos racistes". Il indique aussi avoir "filmé la fusillade, allez voir sur Facebook". Sur sa dernière vidéo, on peut le voir brandir un pistolet visant la journaliste qui, souriante, est en train d'interviewer une autre femme en veste blanche. Visiblement personne ne remarque l'arme tenue par le tireur, le caméraman lui tournant le dos pour filmer le paysage et la journaliste étant absorbée par son interview. Le tueur abaisse ensuite brièvement sa caméra ou son téléphone portable vers le sol, avant de tirer huit coups de feu en direction de la reporter qui tente de fuir. Les images montrent clairement la main du tueur vêtu d'une chemise bleue à carreaux, tenant le pistolet. Son compte Twitter a depuis été suspendu. "Nous pensons qu'il s'agit d'un employé mécontent de la chaîne", avait plus tôt indiqué le gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe. "Il a apparemment appelé un ami ou quelque chose, il était bouleversé". - "Ils faisaient leur travail" -

