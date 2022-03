Washington (AFP). USA: le tireur a filmé et diffusé la scène où il tue les journalistes

Le tireur qui a tué mercredi en direct une reporter et un caméraman en Virginie (est des Etats-Unis) a lui-même filmé la scène où il les abat, et diffusé des vidéos sur ses comptes Twitter et Facebook. On peut le voir, sur la dernière vidéo de l'utilisateur du compte @bryce_williams7, brandir un pistolet visant la journaliste, vêtue d'une jupe rouge et d'un haut noir, en train d'interviewer un autre femme en veste blanche. Visiblement personne ne remarque l'arme brandie par le tireur, le caméraman lui tournant le dos pour filmer le paysage et la journaliste étant absorbée par son interview. Le tueur abaisse ensuite brièvement sa caméra ou son téléphone portable vers le sol, avant de tirer huit coups de feu en direction de la reporter. Les images montrent clairement la main du tueur vêtu d'une chemise bleue à carreaux, tenant le pistolet. Des images chaotiques s'en suivent et la vidéo s'arrête. Le compte Twitter de Bryan Williams avait été suspendu en milieu journée.

