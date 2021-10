James Blunt jouera au mariage du Prince William

A l'occasion d'une interview accordée à la chaîne d'information en continu italienne Sky TG24, le chanteur James BLUNT a annoncé sa participation au mariage de l'année : celui de Kate et William.

L'interprète du superbe tube planétaire "You're Beautiful" accompagnera en musique le couple à l'église. "Je vais jouer, je ne chanterai pas. Je jouerai de l'orgue d'église", a-t-il précisé.

James Blunt a démarré en février dernier une tournée mondiale à l'occasion de la sortie de son troisième album Some Kind Of Trouble. Après un passage par Metz le 7 mars dernier, l'artiste reviendra en France le 31 mars au Zénith de Paris, le 2 avril à Lyon et le lendemain à Rennes. Le Festival de Cornouaille à Quimper l'acceuillera le 19 juillet prochain.