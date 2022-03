852 bacheliers récompensés pour leur mention

Mardi 25 août, Laurent Beauvais, président de la Région Basse-Normandie, et Christophe Prochasson, Recteur de l’Académie de Caen, ont accueilli 852 nouveaux bacheliers et leur famille dans l’amphithéâtre Marie Curie du nouveau pôle de formation et de recherche en santé de l’université de Caen.