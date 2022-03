Trois personnes sont mortes, et quatre autres, dont deux gendarmes, ont été gravement blessées dans une fusillade mardi à Roye (Somme), a-t-on appris auprès de la préfecture. La fusillade s'est produite dans un camp de gens du voyage, dans des circonstances encore non élucidées. Le préfet et le procureur de la République se sont rendus sur place, selon le directeur de cabinet du préfet.

