Vilius Rasimas en renfort dans les buts de la JS Cherbourg

C'est un scénario que n'avait pas envisagé la JS Cherbourg en recrutant Laszlo Fulop, gardien hongrois de très haut niveau, il y a quelques semaines. Mais après la blessure à l'épaule du nouveau portier, dont le club ne sait pas précisemment quand il pourra reprendre l'entraînement et la compétition, l'arrivée d'un renfort paraissait indispensable. La JSC a donc présenté ce mardi 24 août Vilius Rasimas, alias "Vili", un gardien Lituanien de 25 ans qui arrive de Pologne.

"Simon Dalmont a le niveau ProD2 et pourrait même nous permettre d'atteindre le top 5, annonce Sébastien Leriche, le coach cherbourgeois. Mais s'il lui arrive quoi que ce soit, il est difficile de demander à Richard Gibert, le jeune gardien de la réserve, de le remplacer. Ce serait remettre en question notre projet de club, dont l'objectif est de faire monter la réserve cette année."

Napoléon, la Tour Eiffel et le hand

L'arrivée de Vilius Rasimas permet aussi de soulager Simon Dalmont. "Il est meilleur quand il sait qu'il a quelqu'un à ses côtés sur le banc de touche en cas de problème" note Sébastien Leriche. Vilius n'a pas le niveau d'un Obrad Ivezic, mais il a un fort potentiel."

Avant Cherbourg, Vilius Rasimas a joué deux ans en Pologne, dans un grand club. Auparavant, il avait évolué cinq ans dans son pays, cotoyant notamment l'équipe nationale. "Cela m'a permis de voyager et de me mesurer aux plus grands joueurs" raconte celui qui ne connaît de la France que "Napoléon, la Tour Eiffel, le Louvre" et bien sûr ses champions du monde de handball. "Jouer en France, cela va me permettre de me tester, de voir si j'ai le niveau dans ce pays" indique la recrue, en anglais, même s'il confie avoir envie d'apprendre le français, "une très belle langue".

BONUS AUDIO - Sébastien Leriche explique le choix de recruter Vilius Rasimas