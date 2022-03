Berlin (AFP). L'Allemagne aux prises avec la montée des actes xénophobes

De la chancelière Angela Merkel aux autorités régionales, le mot d'ordre était à la mobilisation mardi face à la multiplication des actes xénophobes, sur fond d'afflux record de migrants en Allemagne et après qu'un incendie suspect a ravagé un futur foyer pour réfugiés. A l'issue des violences qui ont opposé pendant le week-end policiers et militants d'extrême droite protestant contre un foyer de réfugiés à Heidenau (Saxe, est), Angela Merkel est montée au créneau, comme la pressait nombre de médias. Elle doit se rendre sur place mercredi, a annoncé son porte-parole. Ce sera sa première visite dans un foyer de réfugiés depuis le début de la crise migratoire européenne dans laquelle l'Allemagne est en première ligne. La chancelière avait condamné lundi "avec la plus grande force" les violences "abjectes" des militants d'extrême droite, considérant "tout aussi honteux que des citoyennes et des citoyens, et même des familles avec enfants, les soutiennent () en marchant à leurs côtés". Mme Merkel, qui sur place "s'entretiendra avec des réfugiés, les responsables et les bénévoles chargés de l'aide ainsi qu'avec les forces de sécurité", était critiquée dans la presse pour son manque d'empressement à se saisir de ce dossier, alors que son pays s'attend à recevoir 800.000 demandes d'asile en 2015, soit quatre fois plus que l'an dernier. - "Devant les tribunaux" - Mardi, à l'occasion d'un "dialogue avec des citoyens" dans la Ruhr industrielle (ouest), elle a à nouveau plaidé pour que les demandeurs d'asile soient "répartis de manière équitable en Europe" tout en estimant que l'Allemagne, "plus forte économiquement que d'autres pays", devait prendre une "plus large part" dans cet accueil. Berlin a dans le même temps annoncé avoir cessé de renvoyer les demandeurs d'asile syriens vers leur point d'entrée dans l'UE, suspendant l'application du règlement de Dublin qui prévoit une telle expulsion, un "acte de solidarité européenne" salué par la Commission. Les manifestants d'extrême droite n'ont "pas leur place dans la rue mais devant les tribunaux", a martelé mardi matin le ministre de la Justice Heiko Maas, sur la chaîne de télévision publique ARD, excluant par ailleurs l'établissement de périmètres de sécurité autour des centres d'accueil de réfugiés. Son homologue de l'Intérieur Thomas de Maizière, en visite dans un centre de réfugiés à Friedland (centre), a souhaité saluer le travail effectué sur place, affirmant, selon l'agence allemande de presse DPA : "nous devons montrer à l'opinion allemande que malgré l'ampleur du défi, il y a de nombreuses situations où les choses marchent bien". Parallèlement à la visite de Mme Merkel, le président allemand Joachim Gauck se rendra mercredi en début de matinée dans un autre centre d'accueil, à Berlin, pour "s'informer de la situation des réfugiés et du travail des services d'aide". Cette mobilisation des autorités allemandes intervient après qu'à environ 20 km de la capitale, dans le Brandebourg, un nouvel incendie suspect a détruit dans la nuit de lundi à mardi un gymnase qui devait à partir de septembre servir de centre d'accueil à quelque 130 personnes, sans faire de blessés. - "Racaille de demandeurs d'asile" - "Ils (les extrémistes) ne nous empêcheront pas d'accueillir des gens dans l'adversité", a déclaré à l'AFP le ministre brandebourgeois de l'Intérieur Karl-Heinz Schröter, relevant qu'"il y a quelques indices montrant qu'il pourrait s'agir d'un incendie volontaire". Par ailleurs, la police a indiqué lundi soir avoir interpellé à Berlin pendant le week-end deux militants néonazis âgés de 32 et 37 ans, l'un des deux ayant été accusé d'avoir uriné dans un train régional sur deux enfants parce qu'ils étaient étrangers. "Racaille de demandeurs d'asile", ont notamment déclaré les deux hommes, salut nazi à l'appui, selon le journal Bild qui évoquait également l'agression et lançait en Une l'appel suivant à ses lecteurs : "Aidons les réfugiés !".

