Rome (AFP). Méditerranée: un adolescent somalien meurt après avoir été secouru

Un Somalien de 15 ans qui voyageait seul, secouru dimanche en Méditerranée, est mort sur le bateau de Médecins sans Frontières (MSF) qui le conduisait en Italie, a annoncé mardi l'organisation humanitaire. Le jeune homme souffrait d'une maladie chronique et avait été battu il y a trois semaines en Libye. "Malgré ses blessures, il a été contraint à des travaux lourds, sans recevoir assez de nourriture et d'eau", a précisé MSF sur Twitter. Parti de Libye sur une embarcation de fortune, il a été secouru dimanche par des navires italiens puis transféré, en même temps que quelque 300 autres migrants, sur le "Dignity 1" de MSF. "Il ne pouvait plus marcher, mais il a bien réagi aux médicaments et aux soins, avant de succomber tragiquement (lundi) d'un arrêt cardiaque", a ajouté MSF. Le "Dignity 1" est arrivé mardi matin au port d'Augusta, en Sicile. Après un week-end qui a vu les gardes-côtes italiens coordonner le secours de près de 5.000 migrants en Méditerranée, les arrivées continuaient mardi dans les ports italiens. Un navire des gardes-côtes était ainsi attendu à Pozzalo, dans le sud de la Sicile, avec 466 migrants secourus lundi. Depuis le début de l'année, plus de 107.000 migrants sont arrivés en Italie par la mer, tandis que 157.000 ont débarqué en Grèce, selon le décompte mardi de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Plus de 2.300 autres sont morts en tentant la traversée, selon l'OIM. Selon l'organisation Save the children, présente à presque chaque débarquement de migrants en Italie, plus de 7.350 des migrants arrivés cette année en Italie étaient des mineurs non accompagnés. La plupart d'entre eux sont des adolescents érythréens fuyant le service militaire, mais certains sont encore plus jeunes. Selon le quotidien La Repubblica, un enfant de 12 ans, parti d'Erythrée il y a un an, a été secouru ce week-end en mer, après avoir traversé fleuves et déserts essentiellement à pied.

