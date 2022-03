Il se fait voler son téléphone portable à Rouen

Lundi 24 août dans l'après-midi, le groupe de sécurité de proximité nord intervient place du général de Gaulle à Rouen pour un vol de téléphone portable. Sur place, un jeune homme de 13 ans explique s'être fait dérober son Samsung dans les jardins de l'hôtel de ville. Les deux mis en cause ont été interpellés place du Général de Gaulle et formellement reconnus par la victime.

La police donne quelques conseils pour bien utiliser son smartphone et éviter tout risque de vol :

- Ne jamais poser son téléphone portable sur la table d'un lieu public.

- Eviter de garder son téléphone dans la main trop longtemps, surtout si on ne l'utilise pas.

- Essayer d'être discret lorsque l'on téléphone.

- En cas de vol, composer le plus rapidement possible le 17 et donner le plus d'éléments possible. Lors du dépôt de plainte, donner le numéro IMEI, que l'on trouve sur le boitier du téléphone portable. L'objet sera ainsi enregistré dans la base de données de la police.