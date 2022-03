Vente de produits locaux : Le Local s'installe à Bois-Guillaume

Le 5 septembre, le Local - c'est son nom - ouvrira rue Herbeuse à Bois-Guillaume. Un projet initié par Claire Behengaray, déjà à la tête de la Ruche Rouen.

Du producteur au consommateur

À la Ruche, le consommateur passe sa commande sur le site et vient la récupérer le jeudi entre 18h et 19h30 rue Saint-Julien. Avec le Local, il achètera ses produits sur place et profitera d'horaires plus flexibles puisque le magasin sera ouvert de 9h30 à 19h30 du mardi au samedi. "J'avais envie, en créant cette SCIC (société collaborative d'intérêt collectif), de proposer un système plus juste économiquement pour le producteur", indique Claire Behengaray, désormais salariée du Local. Ici, l'intégralité du prix de vente est reversée aux producteurs. Jusqu'à présent, 11 se sont déjà associés au projet. "L'objectif à court terme c'est d'en avoir 15 ou 16."

Après avoir emprunté 75 000€, entrepris les travaux, mis aux normes d'accessibilité le bâtiment et récolté plus de 5 000€ sur Ulule, aucun doute, l'objectif sera atteint.

Pratique. Participer à la création du Local jusqu'au 13 septembre sur http://fr.ulule.com/scic-lelocal/