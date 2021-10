Breaking News Japon : risque nucleaire

09H18 - Surveillance - La Californie surveille "de près" la situation au Japon mais les autorités écartent pour l'instant l'hypothèse de voir un nuage radioactif traverser l'Océan Pacifique et survoler la côte ouest des Etats-Unis.

09H12 - Dévalisés - La ministre japonaise de la Consommation Renho appelle ses concitoyens à ne plus dévaliser les rayons alimentaires des supermarchés et des épiceries de la région de Tokyo, vidés par les habitants qui ont fait des réserves au cas où ils seraient confinés chez eux.

09H07 - Température - La température est en légère hausse dans les réacteurs 5 et 6 de la centrale de Fukushima 1, indique le gouvernement.

09H02 - Panique à la Bourse - Un véritable vent de panique a déferlé à la Bourse de Tokyo où l'indice Nikkei 225 s'est effondré de 10,55% en clôture, sa troisième plus forte chute historique.

08H53 - RADIOACTIVITE DANS L'ATMOSPHERE - L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) indique avoir été informée par les autorités japonaises que le bassin du combustible usé du réacteur nucléaire 4 de la centrale de Fukushima Daiichi était en feu et que de la radioactivité était en train d'être libérée directement dans l'atmosphère.

08H46 - Risque nucléaire - Le risque nucléaire est "extrêmement élevé" au Japon qui fait face à des incidents graves sur plusieurs réacteurs nucléaires, affirme Alain Juppé, après une discussion avec son homologue nippon au sein du G8 à Paris.

EN DIRECT: malgré les efforts du gouvernement japonais qui tente de rassurer sur le risque nucléaire, le monde entier suit avec une inquiétude grandissante l'évolution d'une situation encore extrêmement mouvante et incertaine. Une nouvelle explosion et un incendie se sont produits à la centrale de Fukushima, endommagée par le séisme et le tsunami qui ont frappé le pays il y a quatre jours et dont le bilan pourrait dépasser 10.000 morts.



AFP.