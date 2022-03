Tendance Sports : Le bilan des Championnats de France de l'Avenir 2015 !

Partie 1 : Le bilan des Championnats de France de l'Avenir avec Didier et Caroline Valognes accompagnés des membres de leur équipe d'organisation ainsi que le retour sur les contre-la-montre, notamment la médaille du normand Marc Fournier.

Spéciale CFA 2015 1 Impossible de lire le son.

Partie 2 : Dès vendredi, les courses minimes/cadettes et cadets ont offert du grand spectacle sur le circuit des Pieux, tout comme le samedi avec les catégories Juniors dames et hommes. Et en Juniors, la fierté normande est venue de la jeune Gladys Verhulst, seule médaillée du comité de Normandie, parée d'une superbe médaille d'argent :

Spéciale CFA 15 2 Impossible de lire le son.

Partie 3 : Le retour sur les juniors et espoirs avec l'ultime succès pour Hugo Hofstetter (Franche-Comté) dans la catégorie reine et le débrief complet de Jean-Claude Leclerc, président de la Ligue de Normandie.

Spéciale CFA15 3 Impossible de lire le son.

Partie 4 : En guise de conclusion, retrouvez l'interview complète de David Lappartient, président de la Fédération Française de Cyslime présent tout le week-end aux Pieux ainsi que les derniers remerciements de Didier Valognes pour une organisation qui restera comme un grand succès populaire et sportif.