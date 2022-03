Une crèche interentreprises dans l'écoquartier Luciline à Rouen

Petit à petit, l'écoquartier Luciline se construit et les habitants (ils seront 10 000 à terme) s'installent avec leurs enfants. En découle un besoin de crèches pour garder les petits. Un besoin qui devrait être comblé en mars 2016 avec l'ouverture d'une crèche interentreprises de 35 places. "Nous avons eu l'idée d'ouvrir cette nouvelle crèche il y a deux ans. Ici, c'est un nouveau quartier, cela va forcément engendrer une demande", expose Françoise Bourdon, directrice des Crèches Liberty.

Une crèche artistique

Le quartier Luciline possède également un emplacement stratégique: "Il est à un carrefour de la circulation. Soit les parents travaillent ici, soit ils habitent à côté." Plusieurs des 70 entreprises partenaires de la structure se sont déjà portées volontaires pour louer des berceaux dans cette crèche. "Et de nouvelles entreprises arrivent!" Côté tarifs, l'entreprise qui loue des berceaux, grâce à la défiscalisation, paye environ 1 000€ par an à Liberty tandis que pour les parents, le prix ne change pas, "entre 30 centimes et 2,90€ de l'heure selon les revenus". Pour les enfants, la crèche sera avant tout un temps artistique: "Nous nous concentrons beaucoup sur les pratiques culturelles et artistiques, avec de la musique et de la peinture." De quoi donner aux travailleurs des enfants artistes!