Paris (AFP). Vendanges 2015: récolte prévue en légère baisse à cause de la sécheresse

La récolte 2015 de raisin français devrait être en baisse de 1% par rapport à l'an dernier en raison de la sécheresse, à 46,5 millions d'hectolitres, un niveau qui reste supérieur à la moyenne quinquennale, selon les services statistiques du ministère de l'Agriculture. La production devrait être "en baisse sensible" dans l'Est, notamment Bourgogne et Beaujolais, ainsi qu'en Charente, mais rester "stable ou en hausse" dans les autres régions viticoles, prévoit le service Agreste dans ses estimations publiées lundi. "Les récentes précipitations pourraient toutefois conduire à réviser à la hausse le potentiel de production dans les semaines à venir", précise Agreste, soulignant que les prévisions établies sur la base de données recueillies à la mi-août peuvent encore varier en fonction d'éventuels événements climatiques. "A l?approche des vendanges, l?état sanitaire dans la plupart des vignobles est préservé", souligne le ministère. Même si "la vigne a assez bien traversé la période de canicule" du début de l'été, "la végétation commençait à montrer dans certaines régions, à la mi-juillet, des signes de stress hydrique, notamment dans l?Est", explique le bulletin. En outre, les températures élevées ont ralenti la véraison (maturation des baies de raisin). Les températures un peu plus basses du mois d'août et les pluies ont permis la reprise de ce phénomène. En Bourgogne et dans le Beaujolais, malgré les précipitations d'août, "les grains (de raisin) sont petits, notamment pour les vins rouges" et la production est prévue en baisse de 11% par rapport à l'an dernier (-25% pour le seul Beaujolais). Dans les Charentes, la baisse serait de 6% et en Alsace de 2%. Dans le Bordelais, où "la vigne est en avance d'une semaine environ comparée à l'année précédente", Agreste prévoit un léger recul de 1%. "Après une année 2014 marquée par un retour à un calendrier plus conforme à la normale, l?année 2015 présente dans la plupart des régions viticoles une avance du cycle phénologique. La canicule du début de l?été explique cette précocité", souligne le ministère. Dans le Languedoc-Roussillon, la récolte serait en hausse de 6%.

