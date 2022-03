Maître Gims, Keith Richards, Prince et les Chedid, stars de la rentrée musicale

A noter que depuis juillet, les albums sortent désormais le vendredi partout dans le monde (et non plus le lundi en France).

Scène française et francophone

Deuxième album en solo pour Maître Gims, dont le premier essai en solo, "Subliminal", a séduit un million d'acheteurs. Baptisé "Le coeur avait raison", l'album sortira le 28 août et devrait de nouveau emmener le rappeur de la Sexion d'Assaut en haut des classements et maintenir la cote du Wati-B, un label qui multiplie les grosses ventes avec la Sexion d'Assaut mais aussi Black M.

Le même jour marquera le retour de la Québécoise Coeur de Pirate, dont la pop se chante désormais aussi en anglais pour tenter de séduire les Etats-Unis.

Suivront en septembre l'album de la famille Chedid, prolongeant en studio la tournée familiale lancée au printemps par Louis et ses rejetons de musiciens (Matthieu, Anna et Joseph), puis celui d'AaRON, groupe révélé en 2006 par la bande originale du film "Je vais bien, ne t'en fais pas", désormais converti à une électro-pop plus sombre.

Le mois d'octobre marquera le retour d'une icône oubliée de la "French touch", St Germain, référence de l'électro des années 1990 de retour avec une musique baignée de références maliennes. Le même mois sont annoncés Eddy Mitchell, un an après son apparition à Bercy avec ses "potes" Jacques Dutronc et Johnny Hallyday, Enrico Macias et Christophe.

La rentrée va aussi être marquée par les premiers albums d'une série de jeunes pousses prometteuses, comme les dandys rock Feu! Chatterton (16 octobre), les furies de Hyphen Hyphen (11 septembre) ou le disco Perez (2 octobre).

Les nostalgiques de Téléphone ne manqueront pas les rééditions accompagnées d'un album hommage de reprises à l'automne.

Quant à Michel Polnareff, il promet pour 2015 son premier album depuis 25 ans mais aucune date n'est encore annoncée.

Scène internationale

En délicatesse avec l'industrie du disque, le chanteur Prince a décidé de sortir son prochain disque le 7 septembre en exclusivité sur la plateforme de streaming du rappeur Jay-Z, Tidal.

"Hit And Run", 33e album studio du célèbre interprète de "Purple Rain" a été annoncé le mois dernier par son groupe, le trio féminin de "3rdEyegirl", qui l'a qualifié de "super funky".

Un premier titre, "Hardrocklover", diffusé sur les ondes de la BBC en juillet a déjà été qualifié de "sauvage" par le magazine américain Rolling Stone et de "chanson rock de rêve" par "Billboard", autre titre de référence aux Etats-Unis.

A 71 ans, Keith Richards a annoncé pour le 18 septembre son premier album solo depuis 23 ans. Baptisé "Crosseyed Heart," ce disque a été influencé par le blues, la country mais aussi le reggae, selon le guitariste de légende des Rolling Stones.

Le même jour doit paraître le quatrième album solo d'un autre guitariste star, David Gilmour, de Pink Floyd. Un album annoncé par un premier extrait ("Rattle That Lock") plutôt insolite puisqu'inspiré par le jingle musical de la SNCF.

Le groupe de rock britannique New Order publiera le 25 septembre son premier véritable album depuis dix ans, le premier écrit sans Peter Hook, l'ex-bassiste de Joy Division ayant mis les voiles vers de nouveaux projets.

A découvrir aussi dans les prochaines semaines: Foals, Beirut, le nouveau groupe du guitariste des Black Keys Dan Auerbach (The Arcs) et, pour les amateurs de métal, les vétérans Motorhead et Iron Maiden.

En concert

L'un des premiers grands événements de la rentrée sur scène sera le retour à Paris de Charles Aznavour, à 91 ans, pour six concerts au Palais des sports entre le 15 et le 27 septembre.

Le même Palais des sports accueillera à partir du 4 novembre la comédie musicale "Résiste" basée sur des tubes de France Gall et Michel Berger.

L'automne sera aussi marqué par la réouverture de Bercy, après deux ans de travaux. C'est U2 qui inaugurera la nouvelle salle agrandie début novembre avant qu'elle n'accueille Foo Fighters, Johnny Hallyday, Booba, Madonna ou David Guetta.