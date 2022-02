Montpellier (AFP). PSG: encore Matuidi!

Un nouveau but de Blaise Matuidi a permis au Paris SG de gagner vendredi à Montpellier (1-0) et de poursuivre sa série vertueuse en tête de la Ligue 1: trois journées, trois victoires et aucun but encaissé. Balèze, Blaise. Le meilleur attaquant parisien de ce début de saison étoffe ses statistiques: deux buts et une passe décisive. Servi par Maxwell, il a trompé Jonathan Ligali dans un angle fermé (60e) pour concrétiser la molle domination parisienne. Il avait déjà marqué contre le Gazélec Ajaccio dimanche (2-0). Symétriquement, Montpellier reste scotché à la dernière place, sans la moindre victoire ni le plus petit but marqué. Après les étincelles entre Rolland Courbis et Louis Nicollin, entraîneur et président, pas d'accord sur la préparation ni le recrutement, La Paillade brûle-t-elle ? Paris de son côté va bien, hormis la blessure de Javier Pastore dès le début du match, remplacé par Adrien Rabiot (10e). La sortie de l'Argentin a changé les plans de Laurent Blanc, qui avait placé Pastore derrière les trois attaquants. Cette option très offensive a fait long feu. Mais le PSG, toujours privé de Zlatan Ibrahimovic, pas assez remis de son entorse au genou droit pour figurer dans le groupe, n'a pas eu besoin de trop forcer son talent pour venir à bout de la lanterne rouge. Il passera un test un peu plus sérieux dimanche prochain à Monaco, contre une des seules équipes - peut-être - capable de contester sa domination sur la Ligue 1, qui dure depuis trois ans. Le dernier champion d'avant l'ère qatarie est justement Montpellier, qui ne peut plus se vanter d'être la bête noire du club de la capitale. Dans ce début de saison à sa main, l'équipe de "Lolo" Blanc, qui retrouvait son club formateur, a bien souffert d'un manque d'inspiration offensive, mais n'a pas tremblé défensivement. En comptant le Trophée des champions, contre Lyon (2-0), elle n'a pas pris un seul but en quatre matches de compétition. - Un arrêt de Trapp - Thiago Silva a montré toute son assurance en contrôlant aisément les velléités des avants marine et orange, et Kevin Trapp a réussi un des rares arrêts qu'il ait eu à faire depuis qu'il est en France, sur une tête puissante de Ramy Bensebaini (49e), lors de la brève période de domination héraultaise. Le gardien allemand a ensuite vu le ballon filer devant sa surface sans être repris, sur une centre de Bryan Dabo (52e). Trop timide, le PSG a été desservi par des dribbles inaboutis de Lucas et le manque de punch d'Edinson Cavani, trop mou dans sa frappe (51e), puis signalé hors-jeu alors qu'il pensait avoir marqué (54e). Les arbitres ont également refusé un but à Serge Aurier, aussi pour hors-jeu (36e). Montpellier n'a rien montré et peut commencer à s'inquiéter. Son meneur Ryad Boudebouz est rapide, mais il a fait des mauvais choix, et Anthony Mounier est passé complètement à côté de son match. Quant au placement de Djamel Bakar en pointe, il n'a rien donné. Seul Souleymane Camara, entré en fin de match, a tenté un retourné (90e+3). Il n'est resté qu'un sourire aux Montpelliérains, quand La Mosson, pleine à craquer, a ovationné un des héros de 2012, Benjamin Stambouli, dernière recrue du PSG, quand il a remplacé Lucas à la 82e minute. Résultats de la 3e journée de la Ligue 1 de football: Vendredi Montpellier - Paris SG 0 - 1 But Paris SG: Matuidi (61) Samedi

