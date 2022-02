Nice-Caen : Valentin Voisin invité dans le monde pro

Dans un coin de sa tête, Valentin Voisin savait qu'il existait une chance pour qu'il soit appelé dans le groupe professionnel à l'occasion d'une soirée de Ligue 1. Il ne pensait peut-être pas que cette convocation interviendrait si tôt dans la saison, dès la troisième journée. Ancien capitaine des U19 et portant aujourd'hui le brassard en équipe réserve, il sera donc du groupe qui file défier Nice sur la côte d'Azur, ce samedi 22 août.

Patrice Garande a confié ce vendredi, veille de match, avoir "des interrogations sur le poste de sentinelle, Nicolas Seube est nettement en meilleure forme". Lors des deux premiers matchs, c'est Jordan Adéoti qui évoluait devant la défense caennaise, avec plus ou moins de réussite. Or Valentin Voisin évolue également dans ce secteur de jeu. "C'est une sentinelle, avec un bon volume de jeu et une bonne qualité de passe", dit de lui le coach malherbiste. "C'est un joueur complet. Cette année, il est au dessus et c'est donc logique qu'il soit là".