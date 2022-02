Paris (AFP). Europa League: Bordeaux serein, l'ASSE dans le doute en barrages aller

Bordeaux s'est imposé sans trop trembler face aux Kazakhs du Kairat Almaty, 1-0 jeudi à domicile lors du barrage aller d'Europa League, contrairement à Saint-Etienne qui s'est laissé reprendre par le Milsami Orhei en Moldavie (1-1). Les Stéphanois, qui n'ont plus gagné depuis la perte de leur ailier Max-Alain Gradel, parti à Bournemouth, ont en outre perdu un autre élément offensif pour le retour: Romain Hamouma, buteur en première période (40e) mais qui s'est fait expulser pour un pied haut (54e). Ce n'était pas la soirée du milieu offensif de 28 ans, héros du 3e tour préliminaire en inscrivant un doublé face au Targu Mures. Non seulement cette faute dangereuse a été à l'origine de l'égalisation du Milsami, par Bud (56e), et alors que les Moldaves s'étaient montrés globalement inoffensifs. Mais Hamouma avait manqué un pénalty en première période (15e) pour une faute sur Benjamin Corgnet, auteur quant à lui d'une prestation plutôt satisfaisante. Saint-Etienne, qui poursuit ainsi sa série sans victoire (deux défaites, deux nuls) depuis la vente de Gradel, n'aura pas le droit à l'erreur lors du match retour à Geoffroy-Guichard, face à une équipe qu'il avait pourtant étrillé (3-0, 3-0) au 3e tour préliminaire de l'édition 2012-13 de la compétition. - Bordeaux sérieux - De son côté, Bordeaux a livré une prestation plutôt sérieuse et réussi à marquer rapidement par Wahbi Khazri (27e), d'un bel enroulé du pied droit à l'entrée de la surface de réparation. Bordeaux avait certes l'avantage de recevoir, et ce d'autant que son adversaire kazakh avait effectué un voyage de près de 6000 km à vol d'oiseau pour venir visiter le Grand Stade. Opposition plus relevée que les Moldaves du Milsami, le Kairat Almaty de l'ancien joueur du Bayern Munich Anatoliy Tymoshchuk (36 ans) a ensuite poussé pour inscrire un précieux but à l'extérieur, mais sans succès, à la satisfaction du public girondin. Seul point noir pour Willy Sagnol, à une semaine d'effectuer le même long déplacement jusqu'au sud-est du Kazakhstan, et avant un déplacement compliqué à Lille pour la 3e journée de Ligue 1: son latéral gauche allemand Diego Contento a dû être remplacé dès la 25e minute, visiblement blessé. Opposé à Odd, en Norvège, le Borussia Dortmund a pour sa part réussi le retournement de situation de la soirée. Mené 3-0 après 22 minutes de jeu, il a inscrit quatre buts, dont un doublé d'Aubameyang, pour se mettre en position favorable pour le match retour. Tout le contraire de l'Athletic Bilbao, qui menait tranquillement 2-0 à la mi-temps en Slovaquie contre Zilina, mais s'est finalement incliné 3-2 et devra s'imposer au Pays basque dans une semaine. Résultats des matches du barrage aller de l'Europa League de football joués jeudi (les matches retour auront lieu le jeudi 27 août): Dinamo Minsk (BLR) - Salzbourg (AUT) 2 - 0 Astra (ROU) - AZ Alkmaar (NED) 3 - 2 Qäbala (AZE) - Panathinaïkos Athènes (GRE) 0 - 0 Liberec (CZE) - Hajduk Split (CRO) 1 - 0 Zorya (UKR) - Legia Varsovie (POL) 0 - 1 Ajax Amsterdam (NED) - Jablonec (CZE) 1 - 0 Molde (NOR) - Standard de Liège (BEL) 2 - 0

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire