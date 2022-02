Paris (AFP). Pro D2: sa requête rejetée, Lille renvoyé en Fédérale et Dax maintenu

Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de Lille, interdit de monter en Pro D2 par la DNACG puis la Fédération française de rugby, a annoncé jeudi le club nordiste, qui évoluera donc cette saison en Fédérale 1, permettant à Dax de rester en D2. "La requête de l'association et la SAS LMR (Lille Métropole Rugby) a été rejetée par le TA, le club n'évoluera pas en Pro D2 la saison prochaine", a écrit le club sur son compte Twitter. "Je suis forcément très déçu, forcément. Après c'est aussi un soulagement car ça fait trois mois que ça dure où je n'ai pas beaucoup dormi", a expliqué à l'AFP Jean-Paul Luciani, le président. "Je suis très remonté contre le président de la Fédération (Pierre Camou) qui vient se pavaner à Lille en disant que c'est bien qu'il y ait un club pro dans le nord et qui par derrière nous met la tête sous l'eau depuis trois mois, s'est emporté M. Luciani. Je suis aussi remonté contre le ministre des Sports (Patrick Kanner) qui n'a rien fait pour nous aider, même pas proposer une réunion entre les parties. En revanche, je remercie la maire de Lille Martine Aubry et le président de la Métropole Damien Castelain qui ont travaillé main dans la main malgré des étiquettes politiques différentes." Lille, qui avait validé son billet pour la Pro D2 sur le terrain, a été interdit de monter pour raisons financières par la Direction nationale d'aide au contrôle de gestion (DNACG) en première instance, puis par la FFR en appel. Le Comité directeur de la Ligue se réunira vendredi matin pour entériner le maintien de Dax en Pro D2, 15e de Pro D2 en 2014-2015, a-t-elle indiqué sur son compte Twitter. "C'est une situation très douloureuse qui prend fin, a réagi Jean-Christophe Goussebaire, président de l'US Dax. Se faire reléguer sportivement en Fédérale 1 le 7 mai, c'est une chose. A la veille de la reprise du championnat, qu'on ne sache toujours pas dans quelle division l'US Dax jouera cette saison, c'en est une autre. C'est pour cela que le club a tenu à participer au débat du tribunal administratif." "Maintenant, nous attendons encore la décision du comité directeur de la LNR. Je sais que l'USD va être mise à mal par la vox populi lilloise. Le club va être montré du doigt, on va dire que c'est la Fédération qui a sauvé Dax, etc. Cela fait mal, mais peu importe. Nous devons nous servir de cette colère accumulée pour rebondir encore plus haut." Après la DNACG et la FFR, Lille avait ensuite essuyé une nouvelle déconvenue la semaine passée auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et avait donc saisi en référé le tribunal administratif. "C'est fini, on va désormais se battre en Fédérale 1 pour essayer de remonter en Pro D2. Pour les contrats déjà signés, on va voir avec les avocats pour savoir comment ça va se passer. On doit voir les joueurs demain (vendredi)", a conclu M. Luciani. La Ligue nationale de rugby (LNR) avait décidé de reporter à une date ultérieure les deux matches impliquant les clubs de Lille ou Dax lors des deux premières journées, qui devaient avoir lieu les 21 et 28 août.

