L'inspecteur Barnaby bientôt dans les îles Anglo-Normandes.

Cela fait maintenant 15 jours que l'inspecteur Barnaby nous manque le dimanche soir sur France 3. Si comme beaucoup de français, vous vous sentez désorientés depuis la fin de la série diffusée le 27 février dernier, vous serez probablement heureux d'apprendre que John Nettles (le comédien qui incarnait depuis de nombreuses années l'inspecteur Barnaby) se lance dans le documentaire. Parmi les thèmes qui le tiennent à c½ur, il y a notamment l'histoire des îles Anglo-Normandes sous l'Occupation. Alors ouvrez l'½il car nous ne sommes pas à l'abri de le croiser par chez nous.

Souvenez vous il y a environ 15 jours, nous évoquions la série "The Kennedys". Un programme sur la famille Kennedy finalement diffusé aux Etats-Unis malgré les pressions exercées. En France, TF1, France Télévisions, Arte et Canal + se battaient pour obtenir les droits, c'est finalement France 3 qui proposera dans les prochains mois cette fiction en première partie de soirée. Nous l'avons appris vendredi.

France Télévisions proposera prochainement les retransmissions, sur France 2, des deux mariages événements de l'année. Celui du Prince William et de Kate Middleton d'abord le 29 avril. De 10h à 13h, Marie Drucker et Stéphane Bern commenteront la cérémonie. Puis le 2 juillet prochain, entre 17h et 20h, c'est l'union du Prince Albert II avec Charlène Wittstock que commenteront les 2 journalistes.

Enfin la sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est la chaîne France 4 qui nous propose de revoir cet excellent film signé Cédric Klapisch avec Romain Duris : « Les poupées russes ». A suivre dès 20h40.