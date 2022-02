Sortir l'été en Basse-Normandie : jeudi 20 août

Demain, un feu d'artifice sera tiré de la Tour Vauban sur les quais de Port-en-Bessin-Huppain. Rendez-vous, ce vendredi, à 23h pour le dernier feu de la saison.



Tout ce week-end, c'est le Championnat de France de tir à l'arc à Coutances. Plus de 180 archers dont 95 en Division Nationale Arc à Poulies se donnent rendez-vous au parc des sports pour s'affronter. 3 compétitions sont au programme. Plus d'infos ICI



Dimanche, c'est la 8ème démonstration d'attelage sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Au programme de cette journée : une épreuve de maniabilité, un marathon, des balades en calèche et un spectacle. Rendez-vous, ce dimanche, à partir de 10h, sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. L'entrée est gratuite.



Dimanche, c'est également le premier salon du livre de Villers-sur-Mer. 45 auteurs seront présents. Tout au long de la journée, venez échanger avec eux et profiter des animations lectures et tables rondes. Rendez-vous, ce dimanche, de 9h à 12h et de 14h30 à 18h au centre associatif et culturel de Villers-sur-Mer.