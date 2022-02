Paris (AFP). Génocide rwandais: le parquet demande le non-lieu pour le prêtre Wenceslas Munyeshyaka, installé en France (communiqué)

Vingt ans après le début de l'enquête, le parquet de Paris a annoncé mercredi avoir demandé un non-lieu pour le prêtre rwandais Wenceslas Munyeshyaka, mis en cause dans le génocide de 1994 et qui s'était installé en 1995 en France où il a été mis en examen. "S'il ressort des investigations que le rôle de Wenceslas Munyeshyaka durant le génocide de 1994 a pu susciter de très nombreuses interrogations () l'instruction n'a pas permis, au final, de corroborer de façon formelle des actes précis et certains d'une participation active", indique le procureur de la République dans un communiqué. Il appartient désormais aux juges d'instruction d'ordonner ou non le renvoi devant une cour d'assises du prêtre, premier Rwandais visé par une plainte en France pour ce génocide.

