Pop 2015 : une séance de rattrapage en 5 albums

Mark Ronson - "Uptown Special"

Impossible d'être passé à côté d'"Uptown Funk", le tube omniprésent de Mark Ronson avec Bruno Mars. Mais connaissez-vous l'album "Uptown Special" dans son intégralité ? Sorti en janvier, l'album comprend des collaborations avec la légende du soul Stevie Wonder, le rappeur Mystikal et l'écrivain Michael Chabon.

Madonna - "Rebel Heart"

Et oui, la Queen of Pop a encore sorti un album au mois de mars. Cet opus regorge de styles variés et de collaborations. Diplo, Avicci et Kanye West prêtent la main à la production, tandis que Mike Tyson, Nas, Chance the Rapper et Nicki Minaj ajoutent leur voix.

Florence and the Machine - "How Big, How Blue, How Beautiful"

Florence Welsh et son groupe n'avaient pas vraiment besoin du coup de pouce, mais une place en tête d'affiche à Glastonbury cet été leur a donné encore plus de notoriété. Cet album est aussi pop (alt, indie, baroque) qu'indie rock, avec un peu de jazz et de blues en prime.

Blur - "The Magic Whip"

Au mois d'avril, le groupe anglais a sorti son huitième album en grande pompe. D'habitude très britpop, le son du groupe n'est plus tourné vers un seul genre. Douze ans après son dernier album, Blur est de retour avec une nouvelle exploration du lo-fi indie rock.

Bjork - "Vulnicura"

Le genre d'art pop dans lequel la chanteuse islandaise se spécialise est toujours aussi expérimental sur ce dernier album, sorti au mois de janvier. Conçu après sa séparation de l'artiste Matthew Barney, l'album examine son état suivant cet événement et se concentre sur des arrangements de cordes et des beats électroniques.