Pékin (AFP). Congrès IAAF - Sebastian Coe nouveau président

Le Britannique Sebastian Coe, un des plus grands demi-fondeurs de l'histoire, a été élu 6e président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) par 115 voix contre 92 à l'Ukrainien Sergueï Bubka, ex-tsar de la perche, mercredi à Pékin. M. Coe, double champion olympique du 1500 m (1980/1984), succède au Sénégalais Lamine Diack, 82 ans, qui a passé le témoin après 15 ans et neuf mois à la tête de l'institution. Coe, 58 ans, avait déjà amplement contribué à ce que Londres, dont il avait été le président du comité d'organisation, obtienne les JO-2012 au détriment de Paris. Le Britannique, déjà vice-président de l'IAAF, a insisté lors de sa profession de foi, juste avant le vote électronique, sur son expertise en matière de sponsoring, héritage de l'expérience des Jeux de Londres. "Chers amis, il n'y pas de tâche dans ma vie à laquelle j'ai été aussi bien préparé. Si vous placez votre confiance en moi, je ne vous décevrai pas", a conclu Lord Coe. Cette élection survient à quelques jours de l'ouverture des Championnats du monde dans la capitale chinoise (22-30 août), alors que l'athlétisme a été la cible dernièrement de nombeuses critiques sur le thème du dopage. Comme une compensation, Bubka, 51 ans, a été réélu vice-président, arrivant en tête avec 187 voix parmi les sept candidats aux quatre sièges à pourvoir. Le Quatarien Dahlan Al Hamad et le Camerounais Hamad Kalkala Malboum, respectivement présidents des confédérations d'Asie et d'Afrique, ont également accédé à la vice-présidence, respectivement avec 159 et 115 votes. Le quatrième heureux, avec 111 voix, est le Cubain Alberto Juantorena, seul athlète à avoir réalisé le doublé 400/800 m aux JO, lors de l'édition 1976 à Montréal. Bernard Amsalem, président de la Fédération française d'athltisme (FFA) et un des principaux soutiens de Coe, a été battu sur le fil (108 voix) pour la 4e place "utile". José Maria Odriozola, président de la Fédération espagnole, a été désigné trésorier, succédant au Russe Valentin Balaknichev, déjà déchu de son poste de président de sa fédération nationale à la suite d'affaires de dopage et de corruption.

