Calvados : 28 000 demandeurs d'emploi

En Basse-Normandie, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A à Pôle Emploi, c'est-à-dire privés totalement de travail, s'élevait fin février à 56 000. Ce nombre est en augmentation de +0,8%, soit 440 de plus par rapport à fin janvier 2010. Sur un an, on compte 3 700 bas normands de plus au chômage (+7 %). Fin février, le nombre de chômeurs pour le Calvados atteignait 27 823, soit une hausse mensuelle de +0,2% . En un an, 1 233 personnes de plus ont perdu leur emploi.



