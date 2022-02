Sans permis, il refuse d'obtempérer à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Il est une heure du matin dans la nuit du samedi au dimanche 16 août quand un véhicule en excédent de vitesse dépasse la voiture de police à Elbeuf. Les policiers activent le gyrophare et lui demande de s'arrêter. La voiture de la marque Renault Clio active ses feux de détresse et ralentit sans pour autant s'arrêter.

Il roule sans permis

Le conducteur désactive ses feux de détresse et accélère. Le chauffeur se dirige alors vers Fréneuse et Saint-Aubin-lès-Elbeuf. La BAC qui suivait l'affaire sur les ondes prend en chasse le véhicule qui brûle un feu rouge. La voiture s'arrête devant une grille rue Schuman à Saint-Aubin-lès-Elbeuf et prend la fuite à pied. Il est rattrapé par les policiers.

Le conducteur, âgé de 18 ans, avoue ne pas posséder le permis de conduire et avoir pris le véhicule de son beau-frère. Il a été interpellé.