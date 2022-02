Damas (AFP). Syrie: un chef de l'ONU horrifié par les attaques contre les civils

Le patron des affaires humanitaires de l'ONU Stephen O'Brien s'est déclaré lundi à Damas "horrifié" par les attaques contre les civils en Syrie, au lendemain de raids aériens du régime de Bachar al-Assad qui ont fait près de 100 morts. "Je suis horrifié par l'absence totale de respect de la vie des civils dans ce conflit", a-t-il dit lors d'une conférence de presse, à l'occasion de sa première visite en Syrie. Il s'est dit "particulièrement atterré par les informations sur les frappes aériennes qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés parmi les civils, au coeur de Douma, une zone assiégée de Damas". Une série de frappes de l'armée de l'air du régime a visé dimanche un marché populaire sur le fief rebelle de Douma, tuant 96 personnes, en majorité des civils, l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre en mars 2011. M. O'Brien, qui se trouvait dans la capitale syrienne au moment des frappes, a lancé un appel à tous les belligérants à "protéger les civils et à respecter le droit humanitaire international".

