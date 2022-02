Paris (AFP). Ligue 1: Motta et Augustin titulaires avec le PSG contre le Gazélec

Le milieu du PSG Thiago Motta et le tout jeune attaquant Jean-Kévin Augustin ont été titularisés par leur entraîneur Laurent Blanc pour affronter le Gazélec Ajaccio au Parc des Princes, dimanche en clôture de la 2e journée de Ligue 1, tandis que Javier Pastore débutera sur le banc. Augustin, 18 ans, prend la place du milieu offensif argentin par rapport au match de la première journée à Lille, lors duquel Javier Pastore, peu tranchant, avait été remplacé à la mi-temps. De son côté Thiago Motta, qui a fait part de ses envies d'ailleurs à la direction du club, a néanmoins été titularisé au milieu de terrain, en compagnie de son compatriote Marco Verratti et de l'international français Blaise Matuidi. Il profite notamment de la suspension pour la rencontre d'Adrien Rabiot, exclu face à Lille. Le reste de l'équipe parisienne est identique à celle alignée lors de la première journée, avec la recrue Allemande Kevin Trapp dans les buts et une défense Aurier-Thiago Silva-David Luiz-Maxwell. Lucas Moura et Edinson Cavani complètent le trio d'attaque. Les équipes: Paris SG: Trapp - Aurier, Thiago Silva (cap.), David Luiz, Maxwell - Verratti, Thiago Motta, Matuidi - Lucas, Cavani, Augustin Gazélec Ajaccio: Maury - Coeff, Filippi (cap.), Martinez, Sylla - Le Moigne, Youga - Ducourtioux, Zoua, Djokovic - Pujol Arbitre: Wilfried Bien

